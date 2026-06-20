На месте пожара в Балашихе ликвидируют открытое горение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на месте пожара на строительном рынке в Балашихе ликвидировано.
- Пожар был локализован на площади 1350 квадратных метров, в тушении задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Открытое горение на месте пожара на строительном рынке в Балашихе ликвидировано, огнеборцы проводят проливку и разбирают конструкции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее пожар был локализован на площади 1350 квадратных метров.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел на территории строительного рынка на улице Текстильщиков в Балашихе, предварительно, никто не пострадал. В тушении задействовали 50 человек и 15 единиц техники.
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