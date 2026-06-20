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В Пермском крае из реки достали автомобиль с телом женщины - РИА Новости, 20.06.2026
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18:58 20.06.2026 (обновлено: 19:32 20.06.2026)
В Пермском крае из реки достали автомобиль с телом женщины

Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль с телом 35-летней женщины

© Фото : Поисково - спасательная служба КМО/ВКонтактеСо дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки
Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Поисково - спасательная служба КМО/ВКонтакте
Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На дне реки Ирень в Пермском крае спасатели обнаружили автомобиль ВАЗ 2106.
  • Из салона автомобиля водолазы извлекли тело женщины 1991 года рождения.
ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Со дна реки Ирень в Пермском крае подняли автомобиль ВАЗ с телом девушки, сообщает Кунгурская служба спасения.
По данным спасателей, звонок о находящимся на дне реки Ирень под Кунгуром автомобиле поступил в службу сегодня ночью. Речь шла об участке водоема, расположенном около съезда с трассы Р-243.
«

"Водолазами из салона автомобиля извлечено тело девушки 1991 года рождения и доставлено на берег. Далее был извлечен автомобиль ВАЗ 2106", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело девушки передано сотрудникам полиции, которые разбираются в произошедшем.
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