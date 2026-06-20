Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, был с номерами Липецкой области

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Один из автомобилей, попавших в автокатастрофу с шестью погибшими в Саратовской области, был с номерами Липецкой области, иностранцев среди погибших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.