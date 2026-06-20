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Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, был с номерами Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2026
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14:36 20.06.2026
Автомобиль, попавший в ДТП под Саратовом, был с номерами Липецкой области

Один из попавших в ДТП под Саратовом автомобилей был с липецкими номерами

© Фото : МВД 64/MAXДТП в Дергачёвском районе в Саратовской области
ДТП в Дергачёвском районе в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : МВД 64/MAX
ДТП в Дергачёвском районе в Саратовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дергачевском районе Саратовской области произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent.
  • Один из автомобилей был с номерами Липецкой области.
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Один из автомобилей, попавших в автокатастрофу с шестью погибшими в Саратовской области, был с номерами Липецкой области, иностранцев среди погибших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Госавтоинспекции по региону сообщили, что в субботу в Дергачевском районе в 6.40 мск вблизи села Васильевка произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent. В результате ДТП шесть человек погибли, двое доставлены в больницу. Детей среди них нет.
"По предварительным данным, иностранцев нет. В Hyundai вроде не родственники, разные фамилии. В Renault, предварительно, отец и дочь. Renault выехал на встречную полосу. Accent - 48-й регион, Липецк, Logan - саратовские номера, 164", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСаратовская областьЛипецкая областьДергачевский район
 
 
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