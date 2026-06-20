Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы наносят поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР.
- В Краматорске российские большие разведывательные дроны фиксируют деятельность ВСУ по окапыванию и строительству оборонительных сооружений.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы начинают наносить поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.
"Дружковка – это центральный пункт между Константиновкой и Краматорском. Вот его наблюдаем, по нему уже тоже носим огневое поражение из "Гиацинтов". Вот уже начинаем там тоже наводить порядок", - приводит слова Резвого Минобороны РФ.
Он уточнил, что в Краматорске работают российские большие разведывательные дроны.
"Там, видно, они копают, окапываются, вырывают окопы, полностью город окапывают. Все виды сооружений там выставляют из бетона, натягивают сеть, чтобы дроны застревали", - рассказал он о деятельности ВСУ в Краматорске.