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Российские артиллеристы начали наносить удары по позициям ВСУ в Дружковке - РИА Новости, 20.06.2026
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Российские артиллеристы начали наносить удары по позициям ВСУ в Дружковке

Российские артиллеристы наносят поражение по позициям ВСУ в Дружковке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы наносят поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР.
  • В Краматорске российские большие разведывательные дроны фиксируют деятельность ВСУ по окапыванию и строительству оборонительных сооружений.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы начинают наносить поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.
"Дружковка – это центральный пункт между Константиновкой и Краматорском. Вот его наблюдаем, по нему уже тоже носим огневое поражение из "Гиацинтов". Вот уже начинаем там тоже наводить порядок", - приводит слова Резвого Минобороны РФ.
Он уточнил, что в Краматорске работают российские большие разведывательные дроны.
"Там, видно, они копают, окапываются, вырывают окопы, полностью город окапывают. Все виды сооружений там выставляют из бетона, натягивают сеть, чтобы дроны застревали", - рассказал он о деятельности ВСУ в Краматорске.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаКраматорскДружковкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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