Российские артиллеристы начали наносить удары по позициям ВСУ в Дружковке

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы начинают наносить поражение по позициям ВСУ в Дружковке между Константиновкой и Краматорском в ДНР, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Резвый.