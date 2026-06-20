В Аргентине 14-летний футболист умер после удара мячом в грудь

Краткий пересказ от РИА ИИ Четырнадцатилетний футболист Валентин Донофрио умер во время любительского матча в аргентинском городе Ла Банда.

Смерть наступила после того, как мяч сильно попал ему в грудь, вызвав судороги и последующую остановку сердца.

Игрок был доставлен в больницу, но медики не смогли его реанимировать.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний игрок умер во время любительского футбольного матча в аргентинском городе Ла Банда после попадания мяча в грудь, сообщается на странице местного футбольного клуба "Атлетико Сармьенто" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Трагедия произошла 16 июня.

"Атлетико Сармьенто" сообщает с глубокой скорбью о кончине Валентина Донофрио, игрока молодежной команды нашего клуба. Мы скорбим вместе с его близкими. Его время в клубе всегда останется в нашей памяти", - говорится в заявлении.

По информации портала Need To Know, 14-летний футболист упал на газон после сильного попадания мяча в грудь. Почти сразу у него начались судороги. Он попытался встать, но, сделав несколько шагов, упал вновь.