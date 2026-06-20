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В Аргентине 14-летний футболист умер после удара мячом в грудь - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
18:59 20.06.2026
В Аргентине 14-летний футболист умер после удара мячом в грудь

В Аргентине 14-летний футболист умер после попадания мячом в грудь

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатилетний футболист Валентин Донофрио умер во время любительского матча в аргентинском городе Ла Банда.
  • Смерть наступила после того, как мяч сильно попал ему в грудь, вызвав судороги и последующую остановку сердца.
  • Игрок был доставлен в больницу, но медики не смогли его реанимировать.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетний игрок умер во время любительского футбольного матча в аргентинском городе Ла Банда после попадания мяча в грудь, сообщается на странице местного футбольного клуба "Атлетико Сармьенто" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Трагедия произошла 16 июня.
"Атлетико Сармьенто" сообщает с глубокой скорбью о кончине Валентина Донофрио, игрока молодежной команды нашего клуба. Мы скорбим вместе с его близкими. Его время в клубе всегда останется в нашей памяти", - говорится в заявлении.
По информации портала Need To Know, 14-летний футболист упал на газон после сильного попадания мяча в грудь. Почти сразу у него начались судороги. Он попытался встать, но, сделав несколько шагов, упал вновь.
Юный футболист был госпитализирован, но уже в машине скорой помощи перенес остановку сердца. По приезде в больницу медики не сумели его реанимировать.
 
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