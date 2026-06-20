Василий Анохин обсудил тему народосбережения с Лилией Гумеровой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил тему народосбережения с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

« "В ходе встречи доложил о работе в этом направлении в Смоленской области . Реализуем программу повышения рождаемости, включающую порядка 70 мероприятий. Систему поддержки семей планируем расширять, в том числе за счет усиления их сопровождения на ранних этапах – не только после рождения детей, но и начиная с момента создания семьи", - написал Анохин на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что важным направлением остается поддержка студенческих семей. В образовательных организациях внедряются индивидуальные графики обучения для студентов с детьми. Также выстраивают взаимодействие с работодателями по вопросам сохранения рабочих мест, создания гибких условий занятости и поддержки молодых родителей.