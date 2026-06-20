Василий Анохин обсудил тему народосбережения с Лилией Гумеровой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил тему народосбережения с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
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"В ходе встречи доложил о работе в этом направлении в Смоленской области. Реализуем программу повышения рождаемости, включающую порядка 70 мероприятий. Систему поддержки семей планируем расширять, в том числе за счет усиления их сопровождения на ранних этапах – не только после рождения детей, но и начиная с момента создания семьи", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что важным направлением остается поддержка студенческих семей. В образовательных организациях внедряются индивидуальные графики обучения для студентов с детьми. Также выстраивают взаимодействие с работодателями по вопросам сохранения рабочих мест, создания гибких условий занятости и поддержки молодых родителей.
"Отдельный акцент – на доступности информации. Реализуем порядка 115 мер поддержки. В каждом муниципальном образовании организуем работу координаторов, которые взаимодействуют с семьями и помогают в решении возникающих вопросов", - резюмировал глава региона.