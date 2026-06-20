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Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в полете - РИА Новости, 20.06.2026
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15:53 20.06.2026
Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в полете

Тюрин: алкоголь в полете может привести к тахикардии или гипертоническому кризу

© РИА Новости / Мария КосареваАлкоголь на борту самолета
Алкоголь на борту самолета - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Мария Косарева
Алкоголь на борту самолета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление алкоголя во время полета на самолете наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе и может привести к тахикардии или гипертоническому кризу.
  • Из-за недостатка кислорода в салоне самолета этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, и человек может опьянеть после одного бокала так же сильно, как после трех, выпитых на земле.
  • Употребление алкоголя в самолете повышает риск тромбоза из-за обезвоживания и длительного нахождения в неподвижной позе.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Употребление алкоголя во время полета на самолете наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе и может привести к тахикардии или гипертоническому кризу, сообщил нарколог Андрей Тюрин.
«

"На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза", - рассказал врач в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, из-за недостатка кислорода в салоне самолета этиловый спирт быстрее всасывается в кровь. В результате человек может опьянеть после одного бокала так же сильно, как после трех, выпитых на земле.
Тюрин добавил, что употребление алкоголя в самолете повышает риск тромбоза из-за обезвоживания и длительного нахождения в неподвижной позе.
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