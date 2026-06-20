Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в полете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление алкоголя во время полета на самолете наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе и может привести к тахикардии или гипертоническому кризу.
- Из-за недостатка кислорода в салоне самолета этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, и человек может опьянеть после одного бокала так же сильно, как после трех, выпитых на земле.
- Употребление алкоголя в самолете повышает риск тромбоза из-за обезвоживания и длительного нахождения в неподвижной позе.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Употребление алкоголя во время полета на самолете наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе и может привести к тахикардии или гипертоническому кризу, сообщил нарколог Андрей Тюрин.
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"На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза", - рассказал врач в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, из-за недостатка кислорода в салоне самолета этиловый спирт быстрее всасывается в кровь. В результате человек может опьянеть после одного бокала так же сильно, как после трех, выпитых на земле.
Тюрин добавил, что употребление алкоголя в самолете повышает риск тромбоза из-за обезвоживания и длительного нахождения в неподвижной позе.
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20 декабря 2025, 03:13