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Миронов предложил создать в России алиментный фонд - РИА Новости, 20.06.2026
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09:14 20.06.2026
Миронов предложил создать в России алиментный фонд

Миронов предложил создать в России алиментный фонд для одиноких матерей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума.
  • Также предлагается создать "алиментный фонд", который будет обеспечивать выплату алиментов одиноким матерям, если бывший супруг выплатит меньшую сумму или не заплатит вовсе.
  • Государство будет взыскивать средства с должника с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума и создать в России "алиментный фонд", с помощью которого одинокие матери смогут получать алименты с бывших мужей и отцов своих детей.
"Справедливая Россия" предлагает создать реальный механизм финансовой поддержки женщин, которые годами не могут получить алименты с бывших мужей и отцов своих детей. Для этого нужно установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума, и если отец выплатит меньшую сумму или совсем не заплатит, то государство за счет бюджета добавит до МРОТ недостающую сумму", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он отметил, что также "Справедливая Россия" предлагает сделать так, чтобы государство само взыскивало средства с должника с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.
"По сути, речь идет о создании в стране специального алиментного фонда, который будет заниматься финансовым обеспечением детей и поможет разобраться с неуплатой", - добавил лидер партии.
А поскольку долг у недобросовестных отцов будет возникать перед государством, то, по словам Миронова, оно быстро включит все возможные механизмы, найдет неплательщика и взыщет с него.
"Очень рад, что концепция создания алиментного фонда продолжает развиваться и обсуждается на различных уровнях. Понятно, что до конца сессии Госдума не успеет рассмотреть наш законопроект, но мы будем добиваться приоритетного рассмотрения в следующем созыве и рассчитываем на поддержку депутатов из других фракций", – заключил он.
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ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
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