Миронов предложил создать в России алиментный фонд

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума и создать в России "алиментный фонд", с помощью которого одинокие матери смогут получать алименты с бывших мужей и отцов своих детей.

"Справедливая Россия" предлагает создать реальный механизм финансовой поддержки женщин, которые годами не могут получить алименты с бывших мужей и отцов своих детей. Для этого нужно установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума, и если отец выплатит меньшую сумму или совсем не заплатит, то государство за счет бюджета добавит до МРОТ недостающую сумму", - сказал Миронов РИА Новости.