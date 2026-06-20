Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Сальдо заявил, что британская газета The Times умолчала правду об обстрелах прифронтового города Алешки.
- По его словам, издание скрыло, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, и вместо этого дало информацию, что беспилотники бьют только по военным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Автор британской Times умолчал правду о том, что прифронтовой город Алешки на левом берегу Херсонской области обстреливают ВСУ, использовав старый пропагандистский прием, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, автор умолчал.
"Вместо этого читателю аккуратно внушают, что украинские беспилотники якобы бьют только по военным. Старый пропагандистский прием: рассказать о преступлении и скрыть преступника", - подчеркнул губернатор.
По его словам, все преступления ВСУ в Алешках давно задокументированы.
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"Мы ежедневно сообщаем о погибших, раненых, ударах по домам, машинам и гуманитарным грузам. Жители Алешек прекрасно знают, откуда приходит беда. Поэтому подобные публикации вызывают только гнев и отвращение. Слишком много крови пролито, чтобы прикрывать правду такими дешевыми уловками", - заключил губернатор.
Город Алешки с марта 2022 года находятся под контролем Российской Федерации.
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