Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Архивное фото

Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области

Сальдо заявил, что автор Times скрыл правду об Алешках

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Сальдо заявил, что британская газета The Times умолчала правду об обстрелах прифронтового города Алешки.

По его словам, издание скрыло, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, и вместо этого дало информацию, что беспилотники бьют только по военным.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Автор британской Times умолчал правду о том, что прифронтовой город Алешки на левом берегу Херсонской области обстреливают ВСУ, использовав старый пропагандистский прием, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

« "Британская The Times выпустила материал об Алешках. О погибших мирных жителях, разрушенных домах и беспилотниках, которые терроризируют город. Казалось бы, правда наконец пробилась на страницы западной прессы. Но нет", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс"

По его словам, о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, автор умолчал.

"Вместо этого читателю аккуратно внушают, что украинские беспилотники якобы бьют только по военным. Старый пропагандистский прием: рассказать о преступлении и скрыть преступника", - подчеркнул губернатор.

По его словам, все преступления ВСУ в Алешках давно задокументированы.

« "Мы ежедневно сообщаем о погибших, раненых, ударах по домам, машинам и гуманитарным грузам. Жители Алешек прекрасно знают, откуда приходит беда. Поэтому подобные публикации вызывают только гнев и отвращение. Слишком много крови пролито, чтобы прикрывать правду такими дешевыми уловками", - заключил губернатор.