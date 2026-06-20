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Сальдо заявил, что автор Times скрыл правду об Алешках - РИА Новости, 20.06.2026
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Сальдо заявил, что автор Times скрыл правду об Алешках

Сальдо заявил, что автор Times умолчал правду о том, что Алешки обстреливают ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сальдо заявил, что британская газета The Times умолчала правду об обстрелах прифронтового города Алешки.
  • По его словам, издание скрыло, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, и вместо этого дало информацию, что беспилотники бьют только по военным.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Автор британской Times умолчал правду о том, что прифронтовой город Алешки на левом берегу Херсонской области обстреливают ВСУ, использовав старый пропагандистский прием, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Британская The Times выпустила материал об Алешках. О погибших мирных жителях, разрушенных домах и беспилотниках, которые терроризируют город. Казалось бы, правда наконец пробилась на страницы западной прессы. Но нет", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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По его словам, о том, что людей в Алешках убивают украинские дроны и снаряды, автор умолчал.
"Вместо этого читателю аккуратно внушают, что украинские беспилотники якобы бьют только по военным. Старый пропагандистский прием: рассказать о преступлении и скрыть преступника", - подчеркнул губернатор.
По его словам, все преступления ВСУ в Алешках давно задокументированы.
«
"Мы ежедневно сообщаем о погибших, раненых, ударах по домам, машинам и гуманитарным грузам. Жители Алешек прекрасно знают, откуда приходит беда. Поэтому подобные публикации вызывают только гнев и отвращение. Слишком много крови пролито, чтобы прикрывать правду такими дешевыми уловками", - заключил губернатор.
Город Алешки с марта 2022 года находятся под контролем Российской Федерации.
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