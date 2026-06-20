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Акинфеев поздравил Файзуллаева с дебютным голом на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Футбол
 
13:38 20.06.2026
Акинфеев поздравил Файзуллаева с дебютным голом на ЧМ

Акинфеев поздравил Файзуллаева с дебютным голом на ЧМ-2026

© пресс-служба ПФК ЦСКАВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© пресс-служба ПФК ЦСКА
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев поздравил Аббосбека Файзуллаева с голом в дебютном матче чемпионата мира.
  • Файзуллаев забил первый мяч сборной Узбекистана на чемпионате мира в матче против Колумбии.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил футболиста сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, ранее выступавшего в составе армейцев, с голом в дебютном матче чемпионата мира.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. Файзуллаев забил первый мяч узбекистанцев на турнире.
"Конечно видел гол. Самый крутой и трудный гол в его карьере. Я прочитал, что он один из самых низких игроков чемпионата, а забил головой! Я его поздравляю!" - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
Файзуллаеву 22 года, в составе ЦСКА он сыграл 72 матча и забил восемь мячей. В июле 2025 года спортсмен перешел в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня).
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ФутболСпортУзбекистанКолумбияМехико (штат)ЧМ по футболу 2026Игорь АкинфеевАббосбек ФайзуллаевПФК ЦСКА
 
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