Акинфеев поздравил Файзуллаева с дебютным голом на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев поздравил Аббосбека Файзуллаева с голом в дебютном матче чемпионата мира.
- Файзуллаев забил первый мяч сборной Узбекистана на чемпионате мира в матче против Колумбии.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил футболиста сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, ранее выступавшего в составе армейцев, с голом в дебютном матче чемпионата мира.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. Файзуллаев забил первый мяч узбекистанцев на турнире.
"Конечно видел гол. Самый крутой и трудный гол в его карьере. Я прочитал, что он один из самых низких игроков чемпионата, а забил головой! Я его поздравляю!" - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
Файзуллаеву 22 года, в составе ЦСКА он сыграл 72 матча и забил восемь мячей. В июле 2025 года спортсмен перешел в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир".
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня).