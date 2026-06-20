Акинфеев поздравил Файзуллаева с дебютным голом на ЧМ

"Конечно видел гол. Самый крутой и трудный гол в его карьере. Я прочитал, что он один из самых низких игроков чемпионата, а забил головой! Я его поздравляю!" - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.