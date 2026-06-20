Акинфеев ответил на вопрос о возможной дате завершения карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Акинфеев, вратарь сборной России и ЦСКА, заявил, что пока не готов назвать точную дату завершения карьеры.
- Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2027 года.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России, выступающий в составе московского ЦСКА, Игорь Акинфеев заявил, что пока не готов назвать точную дату завершения карьеры, отметив, что ему тоже "в свое удовольствие хочется пожить".
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. В начале июня он продлил контракт с армейцами до 2027 года.
"Вы все первые узнаете, когда я закончу. Мне тоже в свое удовольствие хочется пожить, а не только падать за мячом. Я могу сказать и 15 лет, но..." - заявил Акинфеев журналистам в рамках "Зарядки с Первыми", которая проходит на стадионе ЦСКА в субботу.
Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны. В минувшем сезоне голкипер провел 21 матч за ЦСКА, пропустил 23 мяча и четыре раза отыграл на ноль.
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