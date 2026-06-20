Акинфеев ответил на вопрос о возможной дате завершения карьеры

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший вратарь сборной России, выступающий в составе московского ЦСКА, Игорь Акинфеев заявил, что пока не готов назвать точную дату завершения карьеры, отметив, что ему тоже "в свое удовольствие хочется пожить".