Ахтямов почтил память Амирова после победы в финале плей-офф АХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский вратарь "Торонто Марлис" Артур Ахтямов почтил память Родиона Амирова, погибшего в 2023 году в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга, во время празднования победы в финале плей-офф АХЛ.

"Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский вратарь "Торонто Марлис" Артур Ахтямов почтил память Родиона Амирова во время празднования победы в финале плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В субботу "Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера.

На чемпионской фотографии Ахтямов сидит с джерси Амирова , который скончался в 2023 году в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.

"Это значит очень много. Он был моим другом. Мы играли вместе в национальной сборной. Это для меня нечто особенное", - приводит слова Ахтямова журналист TSN Марк Мастерс в соцсети X