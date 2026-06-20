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Ахтямов почтил память Амирова после победы в финале плей-офф АХЛ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:40 20.06.2026
Ахтямов почтил память Амирова после победы в финале плей-офф АХЛ

Россиянин Ахтямов почтил память Амирова после победы в финале плей-офф АХЛ

© официальный сайт "Ак Барса"Артур Ахтямов
Артур Ахтямов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© официальный сайт "Ак Барса"
Артур Ахтямов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь "Торонто Марлис" Артур Ахтямов почтил память Родиона Амирова, погибшего в 2023 году в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга, во время празднования победы в финале плей-офф АХЛ.
  • "Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский вратарь "Торонто Марлис" Артур Ахтямов почтил память Родиона Амирова во время празднования победы в финале плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).
В субботу "Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера.
На чемпионской фотографии Ахтямов сидит с джерси Амирова, который скончался в 2023 году в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.
"Это значит очень много. Он был моим другом. Мы играли вместе в национальной сборной. Это для меня нечто особенное", - приводит слова Ахтямова журналист TSN Марк Мастерс в соцсети X.
Ахтямову 24 года, он одержал 15 побед при семи поражениях в 22 играх плей-офф и 92,3% отраженных бросков.
Родион Амиров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
"Торонто" почтил память Родиона Амирова во время матча с "Нью-Джерси"
12 апреля 2024, 09:34
 
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