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Российского вратаря признали самым ценным игроком плей-офф АХЛ - РИА Новости Спорт, 20.06.2026
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Хоккей
 
09:28 20.06.2026 (обновлено: 09:34 20.06.2026)
Российского вратаря признали самым ценным игроком плей-офф АХЛ

Вратарь "Торонто Марлис" Ахтямов признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс"Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" Артур Ахтямов
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Торонто Мейпл Лифс Артур Ахтямов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс"
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" Артур Ахтямов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артур Ахтямов получил приз «Джек Эй Баттерфилд Трофи» как самый ценный игрок плей-офф АХЛ.
  • «Торонто Марлис» обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3 и стал победителем Кубка Колдера.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский голкипер "Торонто Марлис" Артур Ахтямов получил приз "Джек Эй Баттерфилд Трофи", который вручается самому ценному игроку плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В субботу "Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера. Ахтямов отразил 27 бросков.
Другой российский вратарь Амир Мифтахов из "Чикаго" не принимал участие в матче. Нападающие Никита Павлычев, Иван Рябкин и Виктор Неучев не набрали результативных очков.
Ахтямову 24 года, он одержал 15 побед при семи поражениях в 22 играх плей-офф и 92,3% отраженных бросков.
Россиянин был выбран "Торонто Мэйпл Лифс" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
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