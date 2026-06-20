Российского вратаря признали самым ценным игроком плей-офф АХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артур Ахтямов получил приз «Джек Эй Баттерфилд Трофи» как самый ценный игрок плей-офф АХЛ.
- «Торонто Марлис» обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 4:3 и стал победителем Кубка Колдера.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский голкипер "Торонто Марлис" Артур Ахтямов получил приз "Джек Эй Баттерфилд Трофи", который вручается самому ценному игроку плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В субботу "Торонто" обыграл "Чикаго Вулвз" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ и стал победителем Кубка Колдера. Ахтямов отразил 27 бросков.
Другой российский вратарь Амир Мифтахов из "Чикаго" не принимал участие в матче. Нападающие Никита Павлычев, Иван Рябкин и Виктор Неучев не набрали результативных очков.
Ахтямову 24 года, он одержал 15 побед при семи поражениях в 22 играх плей-офф и 92,3% отраженных бросков.
Россиянин был выбран "Торонто Мэйпл Лифс" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.