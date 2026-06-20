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Абитуриенты смогут отзывать согласие на зачисление в вуз через "Госуслуги" - РИА Новости, 20.06.2026
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11:00 20.06.2026 (обновлено: 15:45 20.06.2026)
Абитуриенты смогут отзывать согласие на зачисление в вуз через "Госуслуги"

Поданное очно согласие на зачисление в вуз можно будет отозвать в "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абитуриенты с 2026 года смогут через личный кабинет на "Госуслугах" отзывать согласие на зачисление в вуз, поданное ранее в очном формате.
  • В 2026 году появится возможность прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний через личный кабинет на "Госуслугах".
  • Подать заявление на поступление, загрузить документы и записаться на вступительные испытания можно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Абитуриенты с 2026 года смогут через личный кабинет на "Госуслугах" отзывать согласие на зачисление в вуз, поданное ранее в очном формате, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
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"В 2026 году для абитуриентов добавлена возможность отзыва через личный кабинет на "Госуслугах" очно поданного согласия на зачисление, а также возможность в личный кабинет на "Госуслугах" прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на поступление можно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".
Суперсервис включает в себя разные функции, одна из них – "Подбор вуза". Он анализирует результаты ЕГЭ и личные интересы абитуриента, чтобы подобрать лучшее учебное заведение и специальность.
Также в личный кабинет на "Госуслугах" можно загрузить полный пакет документов, необходимых для поступления. Кроме того, сервис позволяет совершить онлайн-запись на дополнительные или внутренние вступительные испытания вузов.
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