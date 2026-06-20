Абитуриенты смогут отзывать согласие на зачисление в вуз через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Абитуриенты с 2026 года смогут через личный кабинет на "Госуслугах" отзывать согласие на зачисление в вуз, поданное ранее в очном формате.

В 2026 году появится возможность прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний через личный кабинет на "Госуслугах".

Подать заявление на поступление, загрузить документы и записаться на вступительные испытания можно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Абитуриенты с 2026 года смогут через личный кабинет на "Госуслугах" отзывать согласие на зачисление в вуз, поданное ранее в очном формате, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

России началась приемная кампания в вузы.

"В 2026 году для абитуриентов добавлена возможность отзыва через личный кабинет на "Госуслугах" очно поданного согласия на зачисление, а также возможность в личный кабинет на "Госуслугах" прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление на поступление можно через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Суперсервис включает в себя разные функции, одна из них – "Подбор вуза". Он анализирует результаты ЕГЭ и личные интересы абитуриента, чтобы подобрать лучшее учебное заведение и специальность.