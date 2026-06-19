Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал турнира в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев обыграл Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
- В полуфинале Зверев сыграет с Тейлором Фрицем, которому уступил в шести последних встречах.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:2) в пользу третьей ракетки мира Зверева. Коллиньон занимает 51-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.
В полуфинале Зверев сыграет с девятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Немец уступил Фрицу в шести последних встречах. Счет в личном противостоянии теннисистов 9-5 в пользу американца.