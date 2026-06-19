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Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал турнира в Халле - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Теннис
 
18:07 19.06.2026
Третья ракетка мира Зверев вышел в полуфинал турнира в Халле

Зверев обыграл Коллиньона и вышел в полуфинал турнира в Халле

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев обыграл Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле.
  • В полуфинале Зверев сыграет с Тейлором Фрицем, которому уступил в шести последних встречах.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:2) в пользу третьей ракетки мира Зверева. Коллиньон занимает 51-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.
В полуфинале Зверев сыграет с девятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Немец уступил Фрицу в шести последних встречах. Счет в личном противостоянии теннисистов 9-5 в пользу американца.
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ТеннисСпортАлександр ЗверевТейлор ФрицАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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