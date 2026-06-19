Журова прокомментировала угрозу бойкота Европой российских баскетболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что украинская сторона активно распространяет ложную информацию о российских спортсменах в спортивные федерации.
- Федерация баскетбола Украины потребовала от Международной федерации баскетбола (FIBA) не допускать баскетболистов из России на международные турниры и опубликовала заявление с угрозой бойкота, которое подписали представители еще девяти стран.
- Журова отметила, что в тех федерациях, где сильное европейское лобби, информацию о российских спортсменах не проверяют и ведут себя спортивные чиновники как политики.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя возможный бойкот со стороны ряда европейских стран, в случае допуска российских баскетболистов к международным соревнованиям, заявила РИА Новости, что это происходит из-за того, что украинская сторона активно распространяет ложную информацию о российских спортсменах в спортивные федерации, где в руководстве есть большое представительство европейских стран.
Ранее стало известно, что Федерация баскетбола Украины потребовала от Международной федерации баскетбола (FIBA) не допускать баскетболистов из России на международные турниры и опубликовала соответствующее заявление с угрозой бойкота, которое подписали представители еще девяти стран, помимо Украины: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.
FIBA допустила сборные России по баскетболу 3х3 до Лиги наций
23 апреля, 18:51
"К сожалению, так и будет это продолжаться. В тех федерациях, где сильное европейское лобби, они будто в Брюсселе заседают, и у них оттуда идет методичка. Ведут себя не как спортивные чиновники, которые должны переживать за спорт, а как политики чистой воды. Притом, что такие политики, которые только одну точку зрения воспринимают и вторую даже изучать не хотят. У них, к сожалению, искаженная информация. Есть федерации, где это лобби очень сильное и не разбавлено другими странами – там и нигде не участвуем. Как только есть Европа и скандинавские страны - шансов практически нет. Украинская сторона это хорошо понимает и тут же начинает подкидывать дровишек тут же, подогревают русофобской информацией на грани фальсификации", - сказала Журова.
Депутат Госдумы отметила, что эту информацию никто не проверяет.
"Набрасывают даже не про страну в целом, а про спортсменов, про руководителей, работников федераций. Кто больше накидает, так и начинаются бойкоты. Хотя непонятно, как так может быть. Если провести аналитику, то это мы и увидим. Вот, например, паралимпийский комитет допустил всех, но мы там видим в представительстве и африканские страны, и много других, кроме Европы. В плавании, в фехтовании, в борьбе, в гимнастике выступаем с флагом и гимном, а тут бойкот хотят устроить – как такое может быть. Наша задача добиться большинства во всех федерациях", - пояснила она.
В апреле FIBA сообщила, что сборные России по баскетболу 3х3 допущены с флагом и гимном до соревнований юношеской Лиги наций, которые пройдут в Китае (12-18 августа) и Малайзии (22-28 июля). Вопрос потенциального допуска российских и белорусских юношеских команд будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре.