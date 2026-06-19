Журова прокомментировала угрозу бойкота Европой российских баскетболистов

"Набрасывают даже не про страну в целом, а про спортсменов, про руководителей, работников федераций. Кто больше накидает, так и начинаются бойкоты. Хотя непонятно, как так может быть. Если провести аналитику, то это мы и увидим. Вот, например, паралимпийский комитет допустил всех, но мы там видим в представительстве и африканские страны, и много других, кроме Европы. В плавании, в фехтовании, в борьбе, в гимнастике выступаем с флагом и гимном, а тут бойкот хотят устроить – как такое может быть. Наша задача добиться большинства во всех федерациях", - пояснила она.