Житель Кубани получил восемь лет за убийство соседа черенком от лопаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Славянский районный суд назначил Андрею Кононенко 8 лет колонии строгого режима за убийство соседа черенком лопаты и попытку сжечь его тело.

Сожительница осужденного Инна Чикова помогала скрыть следы преступления.

Чикова признана виновной и приговорена к штрафу.

КРАСНОДАР, 19 июн – РИА Новости. Славянский районный суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Кубани Андрею Кононенко за то, что он убил соседа черенком лопаты и пытался сжечь его тело, его сообщнице, помогавшей скрыть следы преступления, назначен штраф, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По информации пресс-службы, 23 ноября 2025 года в хуторе Маевском Славянского района Кубани между осужденным и его соседом произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки Кононенко несколько раз ударил соперника черенком лопаты по голове. В попытке избавиться от улик он развел во дворе дома костер, куда бросил тело и орудие преступления.

"Кононенко признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что скрыть следы преступления помогала сожительница осужденного Инна Чикова: сожгла окровавленный платок, вытерла пятна крови с пола, после чего представила сотрудникам полиции ложные данные о непричастности Кононенко к совершению преступления.