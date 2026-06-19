Рейтинг@Mail.ru
Житель Кубани получил восемь лет за убийство соседа черенком от лопаты - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 19.06.2026
Житель Кубани получил восемь лет за убийство соседа черенком от лопаты

Житель Кубани получил восемь лет колонии за убийство соседа черенком лопаты

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Славянский районный суд назначил Андрею Кононенко 8 лет колонии строгого режима за убийство соседа черенком лопаты и попытку сжечь его тело.
  • Сожительница осужденного Инна Чикова помогала скрыть следы преступления.
  • Чикова признана виновной и приговорена к штрафу.
КРАСНОДАР, 19 июн – РИА Новости. Славянский районный суд назначил 8 лет колонии строгого режима жителю Кубани Андрею Кононенко за то, что он убил соседа черенком лопаты и пытался сжечь его тело, его сообщнице, помогавшей скрыть следы преступления, назначен штраф, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По информации пресс-службы, 23 ноября 2025 года в хуторе Маевском Славянского района Кубани между осужденным и его соседом произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки Кононенко несколько раз ударил соперника черенком лопаты по голове. В попытке избавиться от улик он развел во дворе дома костер, куда бросил тело и орудие преступления.
"Кононенко признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что скрыть следы преступления помогала сожительница осужденного Инна Чикова: сожгла окровавленный платок, вытерла пятна крови с пола, после чего представила сотрудникам полиции ложные данные о непричастности Кононенко к совершению преступления.
"Судом Чикова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ (Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), ей назначено наказание в виде штрафа", - добавили в ведомстве.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Жительница Кирова убила младенца, а ее сожитель помог спрятать тело
9 июня, 15:25
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала