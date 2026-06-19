Поляки восхитились решением Навроцкого против Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели польского издания Gazeta.pl одобрили решение Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели издания Читатели издания Gazeta.pl одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла.

"Я за вас не голосовал, но спасибо!" — написал один из комментаторов.

"Впервые согласен с президентом. К черту УПА* и Бандеру", — отметил другой.

Зеленский , ты так и будешь дальше дурачиться?" — поинтересовался третий.

"Так держать!" — поделился мнением еще один пользователь.

"Очень хорошее решение президента. Но это только первый шаг, нам нужно предпринять дальнейшие действия. Иначе они не будут нас уважать", — заключили читатели.

В пятницу Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области . Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ . После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал на 8 июня рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда

Восьмого июня Навроцкий не принял никакого решения после заседания Совета ордена и даже не огласил рекомендаций, которые получил от него. Однако спустя неделю, 16 июня, заявил, что дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".