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Поляки восхитились решением Навроцкого против Зеленского - РИА Новости, 19.06.2026
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22:08 19.06.2026 (обновлено: 22:09 19.06.2026)

Поляки восхитились решением Навроцкого против Зеленского

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели польского издания Gazeta.pl одобрили решение Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели издания Gazeta.pl одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла.
"Я за вас не голосовал, но спасибо!" — написал один из комментаторов.
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"Впервые согласен с президентом. К черту УПА* и Бандеру", — отметил другой.
"Зеленский, ты так и будешь дальше дурачиться?" — поинтересовался третий.
"Так держать!" — поделился мнением еще один пользователь.
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"Очень хорошее решение президента. Но это только первый шаг, нам нужно предпринять дальнейшие действия. Иначе они не будут нас уважать", — заключили читатели.
В пятницу Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал на 8 июня рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Восьмого июня Навроцкий не принял никакого решения после заседания Совета ордена и даже не огласил рекомендаций, которые получил от него. Однако спустя неделю, 16 июня, заявил, что дал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА*".
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