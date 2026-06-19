Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что угроза Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко связана с употреблением психотропных веществ.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Угроза Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко является последствием употребления психотропных веществ, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Наркотики еще никого до ума не доводили. Особенно опасно, когда галлюцинации начинают выдавать за государственную политику", — написал он в Telegram-канале.
Глава киевского режима через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.