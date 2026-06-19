"Мы не гадим". Наглое требование Зеленского вызвало бурную реакцию в Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X высмеяли заявление Зеленского о том, что каждая демократическая страна Европы заслуживает быть полноправным членом ЕС, в том числе якобы и Украина.
- Комментаторы выразили мнение, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли заявление Владимира Зеленского о том, что каждая демократическая страна Европы заслуживает быть полноправным членом ЕС, в том числе якобы и Украина.
"Вы и вся ваша Украина можете забыть о вступлении в Европейский союз. У нас здесь не поклоняются детоубийцам, коррупция на минимальном уровне, на улицах порядок, мы не гадим где попало — в общем, цивилизация существует. А вы? Вы не стоите этого", — написал один из комментаторов.
"Демократические страны не чествуют военные преступления, подобные тем, что совершила Украина!" — высказался другой.
"Вы не демократическая страна. Вы отказались проводить выборы. Голосование по вопросу вступления Украины в ЕС не должно проводиться до тех пор, пока не состоятся выборы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы чертовски коррумпированы. Ваша война направлена лишь на попытки ослабить Россию. ЕС вас просто использует, а потом вы останетесь одни", — заключили читатели.
Мендель рассказала о крупном провале Зеленского
Вчера, 15:37
Саммит ЕС проходит 18-19 июня в Брюсселе. На этой же неделе Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в пятницу сообщил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания первого дня саммита пункта об ускоренном вступлении Киева в Евросоюз. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.