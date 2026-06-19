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Мендель рассказала о крупном провале Зеленского - РИА Новости, 19.06.2026
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15:37 19.06.2026 (обновлено: 16:39 19.06.2026)
Мендель рассказала о крупном провале Зеленского

Мендель: саммит ЕС обрушил надежды Зеленского на быстрое вступление Украины

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит ЕС поставил крест на надеждах Владимира Зеленского на быстрое продвижение переговоров по принятию Украины, заявила Юлия Мендель.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Саммит ЕС поставил крест на надеждах Владимира Зеленского на быстрое продвижение переговоров по принятию Украины, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Надежды Украины и ее сторонников на открытие оставшихся пяти кластеров в июле по вступлению страны в ЕС не оправдались на саммите. Несмотря на то, что Зеленский и ряд европейских лидеров подняли этот вопрос, единодушия не было, и реального обсуждения не состоялось. Основные дискуссии об открытии этих кластеров проходили в СМИ, а не в переговорном зале", — написала она в соцсети X.
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По мнению Мендель, главе киевского режима следует "прекратить настаивать на нереальных вещах" и начать проводить реформы, поскольку это "единственный способ открыть и закрыть любой вопрос о членстве Украины в ЕС".
Саммит ЕС проходит 18-19 июня в Брюсселе. На этой же неделе Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в пятницу сообщил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания первого дня саммита пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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