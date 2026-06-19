Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саммит ЕС поставил крест на надеждах Владимира Зеленского на быстрое продвижение переговоров по принятию Украины, заявила Юлия Мендель.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Саммит ЕС поставил крест на надеждах Владимира Зеленского на быстрое продвижение переговоров по принятию Украины, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Надежды Украины и ее сторонников на открытие оставшихся пяти кластеров в июле по вступлению страны в ЕС не оправдались на саммите. Несмотря на то, что Зеленский и ряд европейских лидеров подняли этот вопрос, единодушия не было, и реального обсуждения не состоялось. Основные дискуссии об открытии этих кластеров проходили в СМИ, а не в переговорном зале", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, главе киевского режима следует "прекратить настаивать на нереальных вещах" и начать проводить реформы, поскольку это "единственный способ открыть и закрыть любой вопрос о членстве Украины в ЕС".
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в пятницу сообщил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания первого дня саммита пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.