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"Потребуется еще пакет". Зеленский устроил истерику из-за состояния Украины - РИА Новости, 19.06.2026
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08:34 19.06.2026
"Потребуется еще пакет". Зеленский устроил истерику из-за состояния Украины

Зеленский: Украине потребуется еще один пакет помощи, чтобы пережить зиму

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский предупредил о необходимости дополнительного пакета помощи для Украины, чтобы пережить зиму боевых действий.
  • В рамках помощи Украине требуются поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем ПВО.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на собрании Европейского совета предупредил западных спонсоров, что Украине потребуется дополнительный пакет помощи, чтобы пережить еще одну зиму боевых действий. Его слова передает Telegram-канал "Политика страны".
«
"Речь идет о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО", — говорится в публикации.
Зеленский также утверждает, что хотел бы завершить конфликт до зимы.
В начале июня глава киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором в хамской форме предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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