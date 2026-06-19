Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский предупредил о необходимости дополнительного пакета помощи для Украины, чтобы пережить зиму боевых действий.
- В рамках помощи Украине требуются поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем ПВО.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на собрании Европейского совета предупредил западных спонсоров, что Украине потребуется дополнительный пакет помощи, чтобы пережить еще одну зиму боевых действий. Его слова передает Telegram-канал "Политика страны".
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"Речь идет о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО", — говорится в публикации.
Зеленский также утверждает, что хотел бы завершить конфликт до зимы.
В начале июня глава киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором в хамской форме предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.