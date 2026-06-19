Туск: вопрос участия Зеленского в конференции по Украине в Польше не решен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос об участии Владимира Зеленского в конференции по Украине в Гданьске на следующей неделе еще не решен, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
- Международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) — пройдет в Гданьске 25–26 июня и будет организована совместно властями Польши и Украины.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Вопрос об участии Владимира Зеленского в конференции по Украине в Гданьске на следующей неделе еще не решен, следует из слов премьер-министра Польши Дональда Туска.
"Что у нас сегодня? Сегодня пятница? Слушаете, еще есть шесть дней. Знаете, что такое шесть дней по нынешним временам? Я не получил никакой информации, также во время нашей беседы, что он не приедет", - сказал Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
"Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.
После этого отношения Варшавы и Киева в очередной раз резко обострились. Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Кроме того, один из организаторов URC 2026 сообщил РИА Новости о том, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов уже не ждут в польском Гданьске на конференцию по Украине.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.