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Туск: вопрос участия Зеленского в конференции по Украине в Польше не решен - РИА Новости, 19.06.2026
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19:49 19.06.2026
Туск: вопрос участия Зеленского в конференции по Украине в Польше не решен

Туск: вопрос участия Зеленского в конференции по Украине в Гданьске еще не решен

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос об участии Владимира Зеленского в конференции по Украине в Гданьске на следующей неделе еще не решен, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
  • Международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) — пройдет в Гданьске 25–26 июня и будет организована совместно властями Польши и Украины.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Вопрос об участии Владимира Зеленского в конференции по Украине в Гданьске на следующей неделе еще не решен, следует из слов премьер-министра Польши Дональда Туска.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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"Что у нас сегодня? Сегодня пятница? Слушаете, еще есть шесть дней. Знаете, что такое шесть дней по нынешним временам? Я не получил никакой информации, также во время нашей беседы, что он не приедет", - сказал Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
"Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.
После этого отношения Варшавы и Киева в очередной раз резко обострились. Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Кроме того, один из организаторов URC 2026 сообщил РИА Новости о том, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов уже не ждут в польском Гданьске на конференцию по Украине.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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