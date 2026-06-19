Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Туск заявил, что Зеленский пытался дать понять об отсутствии намерений обидеть Польшу, но при этом назвал действия Зеленского по героизации деятелей УПА* позорными.

БРЮССЕЛЬ, 19 июня - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*), заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.

"Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось", - сказал Туск

При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.

"Я хотел бы минимизировать последствия этого плохого, позорного с нашей точки зрения решения Зеленского", - сказал польский премьер.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.