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Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, заявил Туск - РИА Новости, 19.06.2026
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19:04 19.06.2026 (обновлено: 19:05 19.06.2026)
Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, заявил Туск

Туск: Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть героизируя УПА*

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск заявил, что Зеленский пытался дать понять об отсутствии намерений обидеть Польшу, но при этом назвал действия Зеленского по героизации деятелей УПА* позорными.
БРЮССЕЛЬ, 19 июня - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей признанной в РФ экстремистской Украинской повстанческой армии* (УПА*), заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда. Тем не менее, после заседания Совета ордена, которое состоялось в минувший понедельник, Навроцкий не принял никакого решения и даже не огласил рекомендаций, которые получил от Совета.
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"Зеленский и вчера и ранее давал понять, что ни в какой степени не имел намерений каким-либо образом обидеть Польшу, поляков или поставить под угрозу польско-украинские отношения. Но случилось то, что случилось", - сказал Туск.
При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
"Я хотел бы минимизировать последствия этого плохого, позорного с нашей точки зрения решения Зеленского", - сказал польский премьер.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России террористические организации.
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