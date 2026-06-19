Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский ищет поддержки нацистов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский предчувствует конец и пытается заручиться поддержкой радикалов из числа нацистских формирований при помощи перезахоронения лидеров "Организации украинских националистов"*, такое мнение выразил в беседе в РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.