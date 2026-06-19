Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает, что Зеленский пытается заручиться поддержкой радикалов из числа нацистских формирований.
- Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области.
- Олейник утверждает, что Зеленский, как и Адольф Гитлер в свое время, делает ставку на наиболее отъявленных нацистов, видя в них последнюю опору своего режима.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский предчувствует конец и пытается заручиться поддержкой радикалов из числа нацистских формирований при помощи перезахоронения лидеров "Организации украинских националистов"*, такое мнение выразил в беседе в РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что помимо Мельника местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
"Зеленский сейчас пытается быть своим среди чужих. Он чужой, но он пытается быть своим среди чужих. Нацисты его не любят, но он им делает такое одолжение", - сказал Олейник.
Собеседник агентства напомнил, что Адольф Гитлер, предчувствуя поражение, делал ставку на наиболее отъявленных нацистов. Тем же, добавил Олейник, в настоящее время занят и Зеленский, поскольку именно они могут стать последней опорой его режима.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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25 августа 2025, 11:57