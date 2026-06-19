Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский ищет поддержки нацистов - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 19.06.2026
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский ищет поддержки нацистов

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский, предчувствуя конец, ищет поддержки нацистов

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает, что Зеленский пытается заручиться поддержкой радикалов из числа нацистских формирований.
  • Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области.
  • Олейник утверждает, что Зеленский, как и Адольф Гитлер в свое время, делает ставку на наиболее отъявленных нацистов, видя в них последнюю опору своего режима.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский предчувствует конец и пытается заручиться поддержкой радикалов из числа нацистских формирований при помощи перезахоронения лидеров "Организации украинских националистов"*, такое мнение выразил в беседе в РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что помимо Мельника местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Приходится опираться". Во Франции сделали заявление о состоянии Зеленского
10 июня, 22:52
"Зеленский сейчас пытается быть своим среди чужих. Он чужой, но он пытается быть своим среди чужих. Нацисты его не любят, но он им делает такое одолжение", - сказал Олейник.
Собеседник агентства напомнил, что Адольф Гитлер, предчувствуя поражение, делал ставку на наиболее отъявленных нацистов. Тем же, добавил Олейник, в настоящее время занят и Зеленский, поскольку именно они могут стать последней опорой его режима.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью
25 августа 2025, 11:57
 
В миреРоссияКиевская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникАндрей МельникОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Страна.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала