Футболист сборной Австрии Пош получил перелом челюсти в первом матче ЧМ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защитник сборной Австрии Штефан Пош сломал челюсть в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на странице Австрийского футбольного союза в соцсети Х.

Пошу 29 лет, в его активе 53 матча и пять голов за сборную Австрии.