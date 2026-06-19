Футболист сборной Австрии Пош получил перелом челюсти в первом матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании.
- Нет информации, сможет ли Пош сыграть 22 июня в матче второго тура против команды Аргентины.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защитник сборной Австрии Штефан Пош сломал челюсть в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Иордании, сообщается на странице Австрийского футбольного союза в соцсети Х.
"Стефан Пош получил перелом челюсти в первом матче чемпионата мира против команды Иордании. Травма была подтверждена компьютерной томографией. На данный момент операция не требуется. Для игрока сборной Австрии сейчас изготавливается специальная шина для поддержки дальнейшего процесса заживления", - говорится в заявлении.
Федерация отмечает, что на данный момент нет информации, сможет ли Пош сыграть 22 июня в матче второго тура против команды Аргентины.
Пошу 29 лет, в его активе 53 матча и пять голов за сборную Австрии.
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