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Захарова рассказала, где можно будет прочитать статью Лаврова - РИА Новости, 19.06.2026
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11:58 19.06.2026 (обновлено: 12:08 19.06.2026)
Захарова рассказала, где можно будет прочитать статью Лаврова

Захарова: статью Лаврова разместят на ресурсах российских загранпредставительств

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Статья министра иностранных дел Сергея Лаврова, от публикации которой отказалась газета Politico, будет размещена на ресурсах российских зарубежных представительств.
  • Статья Сергея Лаврова переведена на английский язык и уже доступна в интернете.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские зарубежные представительства разместят на своих ресурсах статью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, от публикации которой отказались в газете Politico, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств", - сказала она газете ВЗГЛЯД.
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