Захарова рассказала, где можно будет прочитать статью Лаврова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Статья министра иностранных дел Сергея Лаврова, от публикации которой отказалась газета Politico, будет размещена на ресурсах российских зарубежных представительств.
- Статья Сергея Лаврова переведена на английский язык и уже доступна в интернете.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские зарубежные представительства разместят на своих ресурсах статью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, от публикации которой отказались в газете Politico, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств", - сказала она газете ВЗГЛЯД.