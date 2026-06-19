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Захарова прокомментировала отказ газеты Politico публиковать статью Лаврова - РИА Новости, 19.06.2026
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11:55 19.06.2026 (обновлено: 12:05 19.06.2026)
Захарова прокомментировала отказ газеты Politico публиковать статью Лаврова

Захарова: коллективный Брюссель блокирует информацию от России

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Politico отказалась публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это свидетельствует о блокировке информации со стороны Брюсселя.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отказ газеты Politico публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова говорит о том, что Брюссель блокирует информацию с российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель - который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений - блокирует информацию от России", - сказала она газете ВЗГЛЯД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Захарова рассказала, где можно будет прочитать статью Лаврова
Вчера, 11:58
 
БрюссельРоссияВ миреСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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