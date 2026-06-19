Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газета Politico отказалась публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это свидетельствует о блокировке информации со стороны Брюсселя.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отказ газеты Politico публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова говорит о том, что Брюссель блокирует информацию с российской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.