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Захарова высказалась о конфликте Трампа с Мелони - РИА Новости, 19.06.2026
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20:34 19.06.2026 (обновлено: 20:35 19.06.2026)
Захарова высказалась о конфликте Трампа с Мелони

Захарова отреагировала на слова Трампа о совместной фотографии с Мелони

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала заявление Дональда Трампа о том, что Джорджа Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на саммите "большой семерки".
  • Она отметила, что США действовали всегда в соответствии со своими интересами
  • Дипломат выразила недоумение по поводу отсутствия реакции итальянского МИД на слова Трампа, сравнив это с ситуацией вокруг российского посла в Италии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и американским президентом Дональдом Трампом.
Ранее Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "большой семерки" во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони отреагировала на слова американского президента, подчеркнув, что "ни она, ни Италия" никого не умоляют.
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"Так было при (Сильвио - ред.) Берлускони, который реально "сделал Италию снова великой". Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить "я" после "Италии", а не "до"", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Итальянский премьер после слов Трампа выразила недоумение в связи с тем, что "президент США ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам".
Захарова, в ответ на слова Мелони, отметила, что "США так действовали всегда, просто это немного скрывали", потому что у американских президентов "совсем другие союзники".
Дипломат привела словах бельгийского премьера Барта Де Вевера о том, что "Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом" и напомнила Мелони о том, что ее самым надежным союзником остаются "итальянский народ, история и культура Италии".
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"Кстати, а посла США вызвали в итальянский МИД? Странно. После слов российского журналиста, не занимающего никаких официальных постов, посла России вызвали молниеносно. С чего бы такая задержка на этот раз?" - спросила она, возвращаясь к ситуации с российским послом в Италии.
В апреле этого года посол России в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД страны из-за высказываний российского журналиста Владимира Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Соловьев обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Трампа, которому она "клялась в верности".
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В миреИталияРоссияСШАДжорджа МелониДональд ТрампМария Захарова
 
 
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