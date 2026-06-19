Захарова высказалась о конфликте Трампа с Мелони

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала заявление Дональда Трампа о том, что Джорджа Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на саммите "большой семерки".
- Она отметила, что США действовали всегда в соответствии со своими интересами
- Дипломат выразила недоумение по поводу отсутствия реакции итальянского МИД на слова Трампа, сравнив это с ситуацией вокруг российского посла в Италии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и американским президентом Дональдом Трампом.
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"Так было при (Сильвио - ред.) Берлускони, который реально "сделал Италию снова великой". Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить "я" после "Италии", а не "до"", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Итальянский премьер после слов Трампа выразила недоумение в связи с тем, что "президент США ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам".
Захарова, в ответ на слова Мелони, отметила, что "США так действовали всегда, просто это немного скрывали", потому что у американских президентов "совсем другие союзники".
Дипломат привела словах бельгийского премьера Барта Де Вевера о том, что "Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом" и напомнила Мелони о том, что ее самым надежным союзником остаются "итальянский народ, история и культура Италии".
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"Кстати, а посла США вызвали в итальянский МИД? Странно. После слов российского журналиста, не занимающего никаких официальных постов, посла России вызвали молниеносно. С чего бы такая задержка на этот раз?" - спросила она, возвращаясь к ситуации с российским послом в Италии.
В апреле этого года посол России в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД страны из-за высказываний российского журналиста Владимира Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Соловьев обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Трампа, которому она "клялась в верности".
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