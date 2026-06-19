Захарова прокомментировала слова Кошты о дипломатическом канале с Россией

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, для чего европейские страны держат своих послов в Москве, если глава Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Россией.