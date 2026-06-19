Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о желании ЕС установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями.
- Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявления Кошты, задавшись вопросом о необходимости присутствия европейских послов в Москве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, для чего европейские страны держат своих послов в Москве, если глава Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Россией.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что ЕС хочет установить дипломатический канал связи с РФ для обмена позициями.
"А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление европейского политика.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски.