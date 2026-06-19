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Захарова прокомментировала слова Кошты о дипломатическом канале с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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18:47 19.06.2026
Захарова прокомментировала слова Кошты о дипломатическом канале с Россией

Захарова задалась вопросом, зачем страны Евросоюза держат своих послов в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о желании ЕС установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями.
  • Мария Захарова выразила недоумение по поводу заявления Кошты, задавшись вопросом о необходимости присутствия европейских послов в Москве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, для чего европейские страны держат своих послов в Москве, если глава Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Россией.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что ЕС хочет установить дипломатический канал связи с РФ для обмена позициями.
"А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление европейского политика.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Вчера, 11:55
 
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