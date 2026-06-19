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На ЗАЭС прокомментировали удар ВСУ по транспортному цеху - РИА Новости, 19.06.2026
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10:32 19.06.2026 (обновлено: 10:33 19.06.2026)
На ЗАЭС прокомментировали удар ВСУ по транспортному цеху

На ЗАЭС назвали удар по транспортному цеху терроризмом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала атаку беспилотников терроризмом и заявила, что ВСУ пытаются создать сложности для работы станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС является терроризмом и попыткой создать сложности для ее работы, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Это терроризм со стороны ВСУ. Они пытаются создать определенные сложности, особенно психологического характера", - сказала Яшина.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
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