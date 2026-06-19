На ЗАЭС прокомментировали удар ВСУ по транспортному цеху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала атаку беспилотников терроризмом и заявила, что ВСУ пытаются создать сложности для работы станции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС является терроризмом и попыткой создать сложности для ее работы, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Это терроризм со стороны ВСУ. Они пытаются создать определенные сложности, особенно психологического характера", - сказала Яшина.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
На ЗАЭС рассказали о цели украинских ударов
Вчера, 08:50