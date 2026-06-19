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На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 19.06.2026
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06:23 19.06.2026 (обновлено: 06:35 19.06.2026)
На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ по Энергодару

Яшина: атаки ВСУ по Энергодару несут угрозу основному барьеру безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атаки ВСУ на Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
  • В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
"Цель атак - дестабилизировать жизнь в городе атомщиков, сделать ее невыносимой. А самый основной барьер безопасности любой АЭС - это люди. И от их выдержки и профессиональных действий зависит стабильность станции, да и всего региона", - сказала Яшина.
По ее словам, дроны ВСУ также атакую транспорт, который движется по дороге в сторону атомной станции, и ставят под угрозу жизнь персонала и возможность ротации на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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