На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ по Энергодару

В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.

"Цель атак - дестабилизировать жизнь в городе атомщиков, сделать ее невыносимой. А самый основной барьер безопасности любой АЭС - это люди. И от их выдержки и профессиональных действий зависит стабильность станции, да и всего региона", - сказала Яшина.