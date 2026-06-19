На ЗАЭС заявили об опасности от атак ВСУ по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атаки ВСУ на Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
- В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Атаки ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности атомной станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В среду один работник ЗАЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
"Цель атак - дестабилизировать жизнь в городе атомщиков, сделать ее невыносимой. А самый основной барьер безопасности любой АЭС - это люди. И от их выдержки и профессиональных действий зависит стабильность станции, да и всего региона", - сказала Яшина.
По ее словам, дроны ВСУ также атакую транспорт, который движется по дороге в сторону атомной станции, и ставят под угрозу жизнь персонала и возможность ротации на станции.