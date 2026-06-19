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"БТС — Мост Холдинг" победил на аукционе по продаже госпакета ЮГК - РИА Новости, 20.06.2026
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22:53 19.06.2026 (обновлено: 00:15 20.06.2026)
"БТС — Мост Холдинг" победил на аукционе по продаже госпакета ЮГК

Победителем аукциона по продаже активов Струкова стало АО «БТС — Мост Холдинг»

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПогрузка золотосодержащей руды в самосвал на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области
Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на золотодобывающем предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний, входящем в группу компаний ЮГК в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", входящем в группу компаний "ЮГК" в Челябинской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО «БТС — Мост Холдинг» стало победителем на четвертых торгах по продаже бывших активов бизнесмена Константина Струкова.
  • Итоговая цена активов составила 93,162 миллиарда рублей, что примерно в 1,74 раза меньше стартовой цены в 162 миллиарда рублей.
  • В процедуре приняли участие четыре претендента.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компания "БТС - Мост Холдинг" стала победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже активов, ранее принадлежавших бизнесмену Константину Струкову.
Среди этих активов - 67,25% акций золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК). Согласно данным с торговой площадки "Росэлторг", итоговая стоимость составила 93,2 миллиарда рублей. Конечная сумма составила 93,162 миллиарда рублей.
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"Победителем процедуры... признан участник акционерное общество "БТС - Мост Холдинг", - говорится в протоколе.

В ходе голландского аукциона, где цена постепенно уменьшается и может снизиться до половины от первоначальной стоимости, она сократилась приблизительно в 1,74 раза от стартовой суммы в 162 миллиарда рублей. Как сообщили в Росимуществе, участие в торгах приняли четыре претендента.
"После завершения аукциона будет подписан договор купли-продажи с покупателем, а вырученные средства поступят в федеральный бюджет", - добавили в ведомстве.

Первый аукцион по активам Струкова, включая долю в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, тоже в формате голландского аукциона, признаны несостоявшимися, так как был зарегистрирован только один участник, имя которого не разглашалось. Кроме того, заявка от компании "Русские угли" была отклонена. В начале июня третий аукцион не состоялся, поскольку единственный претендент не внес задаток.

Компания "БТС - Мост Холдинг" была зарегистрирована в 2024 году в Москве и занимается управлением холдинговыми структурами. По отчетности компании, в 2024 году основателем был российский бизнесмен Руслан Байсаров, которому по состоянию на 2025 год принадлежит 944 акции или 94,4% доли компании.
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