"БТС — Мост Холдинг" победил на аукционе по продаже госпакета ЮГК

В ходе голландского аукциона, где цена постепенно уменьшается и может снизиться до половины от первоначальной стоимости, она сократилась приблизительно в 1,74 раза от стартовой суммы в 162 миллиарда рублей. Как сообщили в Росимуществе, участие в торгах приняли четыре претендента.

"После завершения аукциона будет подписан договор купли-продажи с покупателем, а вырученные средства поступят в федеральный бюджет", - добавили в ведомстве.



Первый аукцион по активам Струкова, включая долю в ЮГК, не состоялся из-за отсутствия заявок. Вторые торги, тоже в формате голландского аукциона, признаны несостоявшимися, так как был зарегистрирован только один участник, имя которого не разглашалось. Кроме того, заявка от компании "Русские угли" была отклонена. В начале июня третий аукцион не состоялся, поскольку единственный претендент не внес задаток.



Компания "БТС - Мост Холдинг" была зарегистрирована в 2024 году в Москве и занимается управлением холдинговыми структурами. По отчетности компании, в 2024 году основателем был российский бизнесмен Руслан Байсаров, которому по состоянию на 2025 год принадлежит 944 акции или 94,4% доли компании.