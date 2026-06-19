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Группировка "Юг" за неделю освободила три населенных пункта - РИА Новости, 19.06.2026
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12:14 19.06.2026 (обновлено: 13:00 19.06.2026)
Группировка "Юг" за неделю освободила три населенных пункта

Группировка "Юг" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Южная" группировка освободила три населенных пункта в ДНР за неделю.
  • ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих и военную технику в зоне ответственности "Южной" группировки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
За неделю подразделения "Южной" группировки освободили населенные пункты Артема, Рай-Александровка и Юрковка в Донецкой Народной Республике.
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