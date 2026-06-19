Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Южная" группировка освободила три населенных пункта в ДНР за неделю.
- ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих и военную технику в зоне ответственности "Южной" группировки.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.
За неделю подразделения "Южной" группировки освободили населенные пункты Артема, Рай-Александровка и Юрковка в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18