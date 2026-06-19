Яковенко: cвязи РФ и КНР имеют особый смысл

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая приобретают особый смысл как союз цивилизаций, противостоящих любым попыткам гегемонии, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.

В начале недели в Москве на площадке медиагруппы состоялась дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии, организатором которой выступил Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" совместно с журналом Beijing Cultural Review, Фондом Beijing Longway и Шанхайским институтом стратегических исследований "Чуньцю".

В рамках мероприятия в российскую столицу прибыла делегация ведущих учёных из пекинских и шанхайских университетов, занимающихся межцивилизационным диалогом и принципами построения многополярного мира. В ходе дискуссии стороны обсудили пути развития Китая и России в современных условиях.

Яковенко отметил, что "в принятой в 2023 году Концепции внешней политики Россия впервые обозначена как самобытная цивилизация". "Поскольку Китай также позиционирует себя как цивилизация, российско-китайские отношения приобретают особый смысл как союз двух исторических субъектов, утверждающих право каждого народа на свой путь развития и противостоящих любым попыткам гегемонии", - подчеркнул он.

Директор клуба "Умная цивилизация" Олег Костин в комментарии РИА Новости отметил, что "именно глубокий цивилизационный диалог способен придать отношениям России и Китая формат стратегического взаимодействия двух государств-цивилизаций, способных совместно выработать и предложить миру модель будущего на основе равноправного сотрудничества".