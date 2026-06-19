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Яковенко: cвязи РФ и КНР имеют особый смысл - РИА Новости, 19.06.2026
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13:02 19.06.2026 (обновлено: 13:03 19.06.2026)

Яковенко: cвязи РФ и КНР имеют особый смысл

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко на ПМЭФ-2025
Заместитель генерального директора медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Отношения России и Китая приобретают особый смысл как союз цивилизаций, противостоящих любым попыткам гегемонии, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
В начале недели в Москве на площадке медиагруппы состоялась дискуссия о российско-китайском цивилизационном взаимодействии, организатором которой выступил Международный футурологический клуб "Умная цивилизация" совместно с журналом Beijing Cultural Review, Фондом Beijing Longway и Шанхайским институтом стратегических исследований "Чуньцю".
В рамках мероприятия в российскую столицу прибыла делегация ведущих учёных из пекинских и шанхайских университетов, занимающихся межцивилизационным диалогом и принципами построения многополярного мира. В ходе дискуссии стороны обсудили пути развития Китая и России в современных условиях.
Яковенко отметил, что "в принятой в 2023 году Концепции внешней политики Россия впервые обозначена как самобытная цивилизация". "Поскольку Китай также позиционирует себя как цивилизация, российско-китайские отношения приобретают особый смысл как союз двух исторических субъектов, утверждающих право каждого народа на свой путь развития и противостоящих любым попыткам гегемонии", - подчеркнул он.
Директор клуба "Умная цивилизация" Олег Костин в комментарии РИА Новости отметил, что "именно глубокий цивилизационный диалог способен придать отношениям России и Китая формат стратегического взаимодействия двух государств-цивилизаций, способных совместно выработать и предложить миру модель будущего на основе равноправного сотрудничества".
"Интеллектуальный класс России и Китая призван сформировать единый понятийный аппарат для описания цивилизационных процессов, который укрепит этот диалог и послужит главной цели — развитию совместной гуманитарной инфраструктуры и теоретических основ цивилизационной философии мирного будущего", - подчеркнул он.
 
РоссияКитайАлександр Яковенко
 
 
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