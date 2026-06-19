Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- Воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18