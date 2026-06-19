Выпускницы детдома в Ессентуках годами боялись заявлять о насилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выпускница детского дома в Ессентуках обратилась за помощью на горячую линию движения «Сдай педофила».
- СУ СК Ставрополья сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц ессентукского детдома в 2012–2016 годах.
- Подозреваемый задержан, он признал вину, у него изъяты электронные устройства, на которые он фиксировал свои противоправные действия.
ПЯТИГОРСК, 19 июня – РИА Новости. Выпускницы детдома в Ессентуках, пострадавшие от насилия со стороны педагога, годами боялись заявлять о произошедшем, опасаясь, что им не поверят из-за давности событий, сообщила РИА Новости лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко.
Во вторник выпускница одного из детских домов города Ессентуки обратилась за помощью на горячую линию движения "Сдай педофила", которым руководит Левченко. В результате в четверг СУ СК Ставрополья сообщило, что 64-летний мужчина подозревается в совершении насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц ессентукского детдома в 2012-2016 годах. Возбуждено уголовное дело.
"Девочки годами боялись обратиться, они думали, что раз это было уже давно, то им никто не поверит, так как много лет прошло с тех пор, как это происходило в детском доме. Еще боялись, что если вдруг недостаточно будет доказательств - их обвинят в клевете", - сказала Левченко.
По ее словам, пострадавшие решились на обращение после того, как узнали, что мужчина получил еще одно педагогическое образование и продолжает работать с детьми.
Подозреваемый задержан, на допросе он признал вину. Отмечается, что у него были изъяты электронные устройства, на которые он фиксировал свои противоправные действия.
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