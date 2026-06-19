Выпускницы детдома в Ессентуках годами боялись заявлять о насилии

"Девочки годами боялись обратиться, они думали, что раз это было уже давно, то им никто не поверит, так как много лет прошло с тех пор, как это происходило в детском доме. Еще боялись, что если вдруг недостаточно будет доказательств - их обвинят в клевете", - сказала Левченко.