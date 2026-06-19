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Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян - РИА Новости, 19.06.2026
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16:30 19.06.2026
Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян

Семейную налоговую выплату с начала июня назначили уже более 360 тысячам россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Семья во время прогулки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала июня семейная налоговая выплата назначена более 363,7 тысячам россиян, воспитывающих более 845 тысяч детей.
  • В Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на семейную налоговую выплату.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже более 363,7 тысячам россиян, которые воспитывают более 845 тысяч детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату.
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"Выплаты уже назначены 363,7 тысячам граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что на текущий момент в Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на соответствующую меру поддержки.
По словам министра, в Ямало-Ненецком автономном округе выплата назначена более двум тысячам граждан на более чем 5,5 тысяч детей.
Обратиться за семейной налоговой выплатой по результатам 2025 года семьи могут до 1 октября этого года.
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