Семейную налоговую выплату назначили уже более 360 тысячам россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала июня семейная налоговая выплата назначена более 363,7 тысячам россиян, воспитывающих более 845 тысяч детей.

В Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на семейную налоговую выплату.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже более 363,7 тысячам россиян, которые воспитывают более 845 тысяч детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ.

России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату.

"Выплаты уже назначены 363,7 тысячам граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей", - сказал Котяков , слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что на текущий момент в Социальный фонд России поступили свыше 1,8 миллиона заявлений на соответствующую меру поддержки.

По словам министра, в Ямало-Ненецком автономном округе выплата назначена более двум тысячам граждан на более чем 5,5 тысяч детей.