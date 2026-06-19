Минюст внес группу "Выход"* в список экстремистских организаций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции РФ внесло группу "Выход"* в перечень организаций, признанных экстремистскими.
- Третьего марта горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"* экстремистским объединением и запрете ее деятельности на территории России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, признанных экстремистскими, группу "Выход"*, сообщается на сайте ведомства.
«
"Перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими ... Санкт-Петербургская ЛГБТ**-инициативная группа "Выход"*", - говорится в перечне.
Третьего марта горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"* экстремистским объединением и запрете ее деятельности на территории России.
В декабре 2021 года Минюст РФ внес группу "Выход" в реестр иноагентов.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом
** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
3 марта, 22:16