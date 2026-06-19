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Минюст внес группу "Выход"* в список экстремистских организаций - РИА Новости, 19.06.2026
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19:04 19.06.2026
Минюст внес группу "Выход"* в список экстремистских организаций

Минюст внес группу "Выход" в перечень организаций, признанных экстремистскими

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции РФ внесло группу "Выход"* в перечень организаций, признанных экстремистскими.
  • Третьего марта горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"* экстремистским объединением и запрете ее деятельности на территории России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, признанных экстремистскими, группу "Выход"*, сообщается на сайте ведомства.
«

"Перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими ... Санкт-Петербургская ЛГБТ**-инициативная группа "Выход"*", - говорится в перечне.

Третьего марта горсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Минюста о признании группы "Выход"* экстремистским объединением и запрете ее деятельности на территории России.
В декабре 2021 года Минюст РФ внес группу "Выход" в реестр иноагентов.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом
** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
Суд - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Суд признал группу "Выход"* экстремистским объединением
3 марта, 22:16
 
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