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Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре - РИА Новости, 19.06.2026
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21:22 19.06.2026 (обновлено: 21:25 19.06.2026)
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области.
  • Пожилой мужчина 1947 года рождения с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области, ранен пожилой мужчина, сообщил мэр города Максим Пухов.
"В 19.00 дрон атаковал жилой дом на проспекте Строителей - ранен энергодарец 1947 года рождения", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пожилой мужчина с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию.
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