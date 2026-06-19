Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области.
- Пожилой мужчина 1947 года рождения с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре Запорожской области, ранен пожилой мужчина, сообщил мэр города Максим Пухов.
"В 19.00 дрон атаковал жилой дом на проспекте Строителей - ранен энергодарец 1947 года рождения", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пожилой мужчина с осколочным ранением бедра госпитализирован в хирургию.
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