ВСУ продолжали атаку по цеху ЗАЭС всю ночь

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ продолжали атаку на транспортный цех всю ночь, целенаправленно уничтожались стоящая на улице техника и боксы, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

"Атаки противника начались вчера после 20 часов, продолжались всю ночь. Противник методично, целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техника", - отметил Черничук ИС "Вести".