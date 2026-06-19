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ВСУ продолжали атаку по цеху ЗАЭС всю ночь - РИА Новости, 19.06.2026
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13:55 19.06.2026
ВСУ продолжали атаку по цеху ЗАЭС всю ночь

ВСУ продолжали атаку по цеху ЗАЭС всю ночь, уничтожая технику и боксы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся серии атак беспилотников ВСУ.
  • Зафиксировано не менее 14 ударов, пострадавших нет, произошло возгорание в одном из боксов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ продолжали атаку на транспортный цех всю ночь, целенаправленно уничтожались стоящая на улице техника и боксы, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Произошло возгорание в одном из боксов. Зафиксировано не менее 14 ударов, пострадавших нет. Цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара.
"Атаки противника начались вчера после 20 часов, продолжались всю ночь. Противник методично, целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техника", - отметил Черничук ИС "Вести".
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