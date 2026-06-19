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ВСУ мешали спасателям тушить пожар, заявил директор ЗАЭС - РИА Новости, 19.06.2026
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13:48 19.06.2026
ВСУ мешали спасателям тушить пожар, заявил директор ЗАЭС

Черничук: ВСУ мешали спасателям тушить пожар в транспортном цехе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано не менее 14 ударов.
  • ВСУ мешали спасателям тушить пожар в атакованном транспортном цехе, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ мешали спасателям тушить пожар в атакованном транспортном цехе, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции. Зафиксировано не менее 14 ударов. Транспортный цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара.
"Всю ночь на территории транспортного цеха полыхал пожар в разных локациях. Сотрудники МЧС делали попытки потушить очаги возгорания. Противник традиционно мешал этим действиям", - отметил Черничук ИС "Вести".
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ПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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