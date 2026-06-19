ВСУ мешали спасателям тушить пожар, заявил директор ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано не менее 14 ударов.
- ВСУ мешали спасателям тушить пожар в атакованном транспортном цехе, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ мешали спасателям тушить пожар в атакованном транспортном цехе, сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции. Зафиксировано не менее 14 ударов. Транспортный цех находится в промышленной зоне города-спутника атомной станции Энергодара.
"Всю ночь на территории транспортного цеха полыхал пожар в разных локациях. Сотрудники МЧС делали попытки потушить очаги возгорания. Противник традиционно мешал этим действиям", - отметил Черничук ИС "Вести".