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СМИ: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии - РИА Новости, 19.06.2026
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07:14 19.06.2026
СМИ: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии

Euractiv: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии.
  • Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус считает, что производство лицензированного американского военного оборудования было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии, сообщает издание Euractiv со ссылкой на министра обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.
Ранее агентство Блумберг передало, что президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране.
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"Нидерланды были бы открыты к производству лицензированного американского военного оборудования", - говорится в сообщении издания.
По словам министра, такое производство было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами. Она добавила, что две недели назад уже поднимала этот вопрос с представителями американской промышленности, заявив им, что хотела бы расширить объемы совместного производства.
В четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что европейские страны НАТО готовы переносить на свою территорию производство американского вооружения. Это касается Польши, Нидерландов, Швеции и Германии.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса - это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал он. Путин отмечал, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.
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