СМИ: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии.
- Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус считает, что производство лицензированного американского военного оборудования было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии, сообщает издание Euractiv со ссылкой на министра обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.
"Нидерланды были бы открыты к производству лицензированного американского военного оборудования", - говорится в сообщении издания.
По словам министра, такое производство было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами. Она добавила, что две недели назад уже поднимала этот вопрос с представителями американской промышленности, заявив им, что хотела бы расширить объемы совместного производства.
В четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что европейские страны НАТО готовы переносить на свою территорию производство американского вооружения. Это касается Польши, Нидерландов, Швеции и Германии.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса - это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал он. Путин отмечал, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.