ПС Союза Белоруссии и России обсудит заявление о геноциде советского народа

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России на заседании 70-й сессии в Бресте обсудит заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил председатель ПС СБР, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассмотрим заявление "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Этой теме уделим приоритетное внимание", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

Он отметил, что заседание состоится 21 июня. По словам председателя ГД, важно бережно хранить память о роли многонационального советского народа в разгроме фашизма, а также не допускать любых попыток переписать историю и оправдать чудовищные преступления нацистов.

"Сейчас мы видим, что европейские страны безмолвствуют, когда на Украине переписывают историю", - добавил Володин.

Он напомнил, что киевский режим сегодня открыто прославляет нацистов, с почестями перезахоранивает тех, кто в годы Великой Отечественной войны убивал женщин и детей, выжигал деревни, в том числе и украинские. По словам председателя ПС СБР, такие действия заставили даже "поляков, наконец, высказать позицию и осудить героизацию нацистов".

Володин подчеркнул, что власти европейских стран, молчаливо поддерживая такие действия Киева, сами и "породили этот режим".