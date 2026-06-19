Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил, что Украина отдает себе отчет в победе России - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 19.06.2026
Володин заявил, что Украина отдает себе отчет в победе России

Володин: Зеленский в письме Путину отдает себе отчет, что Россия побеждает

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры о переговорах и письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину показывают — Украина отдает себе отчет в победе России и достижении целей спецоперации.
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт, но Путин отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, охарактеризовав письмо как содержащее элементы хамства.
  • Володин подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно, и призвал сделать все для приближения победы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Разговоры о переговорах и письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину показывают, что Украина отдает себе отчет, что Россия побеждает и цели спецоперации будут достигнуты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства, и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Вчера, 11:00
"Вот эти разговоры о переговорах, они тоже неслучайны. И то, что Зеленский обратился с письмом - это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции", - сказал Володин ИС "Вести".
Председатель Госдумы подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.
"Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке", - заключил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Он согласится". СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Путина
Вчера, 10:48
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала