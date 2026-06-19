Володин заявил, что Украина отдает себе отчет в победе России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры о переговорах и письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину показывают — Украина отдает себе отчет в победе России и достижении целей спецоперации.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт, но Путин отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, охарактеризовав письмо как содержащее элементы хамства.
- Володин подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно, и призвал сделать все для приближения победы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Разговоры о переговорах и письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину показывают, что Украина отдает себе отчет, что Россия побеждает и цели спецоперации будут достигнуты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.
"Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке", - заключил политик.