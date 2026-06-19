Володин заявил, что Украина отдает себе отчет в победе России

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Разговоры о переговорах и письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину показывают, что Украина отдает себе отчет, что Россия побеждает и цели спецоперации будут достигнуты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы со своей стороны должны постараться сделать все для того, чтобы приблизить победу, каждый на своем участке", - заключил политик.