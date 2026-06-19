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Володин рассказал, зачем финны и шведы вступили в НАТО - РИА Новости, 19.06.2026
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12:35 19.06.2026
Володин рассказал, зачем финны и шведы вступили в НАТО

Володин: финны и шведы вступили в НАТО, чтобы поживиться за счет России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин заявил, что большое количество европейских стран, включая Финляндию и Швецию, втянулись в конфликт на Украине, причем последние вступили в НАТО с целью "отхватить себе от этого пирога".
  • Володин обвинил Владимира Зеленского в действиях, приведших к страданиям Киево-Печерской лавры, и охарактеризовал режим Зеленского как неонацистский.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В конфликт на Украине втянулось большое количество в том числе европейских стран, которые хотели поживиться за счет России, а финны и шведы вступили в НАТО, так как хотели "отхватить себе от этого пирога", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В эту войну втянулось большое количество в том числе европейских стран, которые хотели поживиться за счет России. Вы думаете, зачем вступили в НАТО финны или шведы? Хотели от этого пирога что-то себе отхватить. Поэтому мы это должны понимать и со своей стороны делать все для того, чтобы защитить наших граждан", - сказал Володин в интервью ИС "Вести".
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Он отметил, что Киево-Печерская лавра пострадала из-за действий рук Владимира Зеленского, причем они это сотворили, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках и на детские образовательные учреждения, и на автобусы мирных граждан. По словам председателя Госдумы, в этом и заключается суть именно неонацистского режима.
"Не случайно мы видим, что они перезахоронили своих кумиров, лидеров-нацистов Второй мировой войны, отдавая им почести, называя их именами улицы. А ведь мы с вами знаем, что у этих выродков, по-другому их не назовешь, руки по локоть в крови, и они сотнями тысяч истребляли мирных граждан разных национальностей: и украинцев, и русских, и поляков, и евреев", - добавил Володин.
Но при этом, как он подчеркнул, лидеры европейских стран об этом не говорят, умалчивают.
"А это как раз тема той же семерки. Это вопросы, которые должны звучать на встречах с Зеленским, учитывая, что они его породили. Это неонацизм. Проблема, которая коснется однозначно европейских государств. Вот мы должны все-таки еще раз осознавать проблемы, которые несет в себе режим Зеленского", - сказал председатель ГД.
Володин также добавил, что тот, кто думает остановить развитие России - ошибается. "Это не получится. Победа будет за нами", - подытожил он.
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