Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал о боевой подготовке в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы.
- В рамках подготовки на курсантов была организована охота в лесу, которая продолжалась несколько дней.
- Обучение проходило в глуши штата Вашингтон, но Уоррен Плута не уверен, находится ли учебный центр там до сих пор.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки на него с сослуживцами была организована охота.
"В ходе программы на нас охотились в лесу. Нужно было добраться до определенной точки на карте, и если тебя не поймали, то ты как бы победил", - вспоминает собеседник агентства.
Он рассказал, что это преследование продолжалась несколько дней и полностью измотало курсантов.
"Когда мы добрались до контрольной точки, раздались выстрелы, загорелись сигнальные огни, на головы нам надели черные мешки, после чего нас повели до воинской части", - отметил Уоррен Плута.
Он уточнил, что обучение проходило в глуши штата Вашингтон, но отметил, что не уверен, находится ли этот учебный центр по-прежнему там, или же его перенесли в другое место по соображениям безопасности и секретности.