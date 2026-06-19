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Американский ветеран рассказал, как в ВС США охотились на курсантов - РИА Новости, 19.06.2026
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08:07 19.06.2026
Американский ветеран рассказал, как в ВС США охотились на курсантов

Отставной военный из США рассказал, как на него охотились в лесу

CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exerciseСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise
Солдаты армии США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал о боевой подготовке в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы.
  • В рамках подготовки на курсантов была организована охота в лесу, которая продолжалась несколько дней.
  • Обучение проходило в глуши штата Вашингтон, но Уоррен Плута не уверен, находится ли учебный центр там до сих пор.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки на него с сослуживцами была организована охота.
"В ходе программы на нас охотились в лесу. Нужно было добраться до определенной точки на карте, и если тебя не поймали, то ты как бы победил", - вспоминает собеседник агентства.
Он рассказал, что это преследование продолжалась несколько дней и полностью измотало курсантов.
"Когда мы добрались до контрольной точки, раздались выстрелы, загорелись сигнальные огни, на головы нам надели черные мешки, после чего нас повели до воинской части", - отметил Уоррен Плута.
Он уточнил, что обучение проходило в глуши штата Вашингтон, но отметил, что не уверен, находится ли этот учебный центр по-прежнему там, или же его перенесли в другое место по соображениям безопасности и секретности.
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