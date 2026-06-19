Американский ветеран рассказал, как в ВС США охотились на курсантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал о боевой подготовке в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы.

В рамках подготовки на курсантов была организована охота в лесу, которая продолжалась несколько дней.

Обучение проходило в глуши штата Вашингтон, но Уоррен Плута не уверен, находится ли учебный центр там до сих пор.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что в рамках боевой подготовки на него с сослуживцами была организована охота.

"В ходе программы на нас охотились в лесу. Нужно было добраться до определенной точки на карте, и если тебя не поймали, то ты как бы победил", - вспоминает собеседник агентства.

Он рассказал, что это преследование продолжалась несколько дней и полностью измотало курсантов.

"Когда мы добрались до контрольной точки, раздались выстрелы, загорелись сигнальные огни, на головы нам надели черные мешки, после чего нас повели до воинской части", - отметил Уоррен Плута.