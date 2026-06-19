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Мужчина, избивший подростка во Владивостоке, не признал вину - РИА Новости, 19.06.2026
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09:58 19.06.2026 (обновлено: 09:59 19.06.2026)
Мужчина, избивший подростка во Владивостоке, не признал вину

Мужчина не признал вину в избиении подростка у лифта во Владивостоке

© Полиция Приморья/MAXМужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Полиция Приморья/MAX
Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина отправлен под домашний арест за избиение 14-летнего подростка во Владивостоке.
  • Мужчина не признал вину и не испытывает раскаяния за содеянное.
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Мужчина, отправленный под домашний арест за избиение подростка у лифта во Владивостоке, не признал вину и не раскаивается в содеянном, сообщает прокуратура региона.
Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД уточнило, что это произошло в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранта задержали, Суд отправил его под домашний арест, прокуратура обжалует решение.
"Вину в содеянном не признаю", — приводятся в сообщении слова мужчины в ходе судебного заседания, где избиралась мера пресечения.
По данным прокуратуры, раскаяния он также не испытывает.
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