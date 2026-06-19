Мужчина, избивший подростка во Владивостоке, не признал вину

Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

© Полиция Приморья/MAX Мужчина напал на подростка в подъезде во Владивостоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина отправлен под домашний арест за избиение 14-летнего подростка во Владивостоке.

Мужчина не признал вину и не испытывает раскаяния за содеянное.

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Мужчина, отправленный под домашний арест за избиение подростка у лифта во Владивостоке, не признал вину и не раскаивается в содеянном, сообщает прокуратура региона.

Ранее местная жительница заявила в полицию, что мужчина нанес телесные повреждения ее 14-летнему сыну и напугал младшего ребенка. УМВД уточнило, что это произошло в подъезде дома во Владивостоке в ходе словесного конфликта. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранта задержали, Суд отправил его под домашний арест, прокуратура обжалует решение.

"Вину в содеянном не признаю", — приводятся в сообщении слова мужчины в ходе судебного заседания, где избиралась мера пресечения.