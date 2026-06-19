ВКС нанесли удар по логистическому маршруту ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ВКС нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по мосту на логистическом маршруте ВСУ в Сумской области.
- Также авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту управления БПЛА в Харьковской области.
- В результате авиаудара по пункту управления уничтожено до 20 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удары тремя авиабомбами ФАБ-500 по мосту на логистическом маршруте ВСУ в Сумской области и тремя ФАБ-500 по пункту управления украинскими беспилотниками в Харьковской области, уничтожены до 20 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по автомобильному мосту на одном из логистических маршрутов ВСУ в районе населенного пункта Уланово Сумской области", - говорится в сообщении.
"Также тремя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту управления БПЛА 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области. В результате авиаудара уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ", - добавили в Минобороны РФ.