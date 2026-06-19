ВКС нанесли удар по логистическому маршруту ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удары тремя авиабомбами ФАБ-500 по мосту на логистическом маршруте ВСУ в Сумской области и тремя ФАБ-500 по пункту управления украинскими беспилотниками в Харьковской области, уничтожены до 20 военных, сообщили в Минобороны РФ.