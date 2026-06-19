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Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 19.06.2026
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10:04 19.06.2026
Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС

Мадьяр добился исключения из документа ЕС пункта об ускоренном приеме Украины

© REUTERS / Leonhard FoegerФлаги Венгрии и ЕС в Будапеште
Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключили из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии.
  • Итоговое заявление впервые за полтора года поддержали все 27 страны.
БУДАПЕШТ, 19 июн - РИА Новости. Пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"В течение нескольких недель финальный текст был значительно доработан на основе венгерских предложений. Кроме того, что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт об ускорении вступления. Это было непросто", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
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Венгерский премьер отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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