Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште. Архивное фото

Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште

© REUTERS / Leonhard Foeger Флаги Венгрии и ЕС в Будапеште

Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключили из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии.

Итоговое заявление впервые за полтора года поддержали все 27 страны.

БУДАПЕШТ, 19 июн - РИА Новости. Пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"В течение нескольких недель финальный текст был значительно доработан на основе венгерских предложений. Кроме того, что касается процесса вступления Украины ЕС , в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт об ускорении вступления. Это было непросто", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.